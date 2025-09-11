Parques são fechados e aves sacrificadas por gripe aviária no sul da Espanha

Autoridades da região da Andaluzia, no sul da Espanha, fecharam parques, incluindo os famosos jardins do Alcázar em Sevilha, e sacrificaram aves domésticas para evitar a propagação de focos de gripe aviária.

"Após o aparecimento de aves sem vida, procede-se ao fechamento preventivo do parque" de María Luisa, uma importante área verde de Sevilha, informou nesta quinta-feira(11) na rede X a Prefeitura da capital andaluza.

"Posteriormente", será realizada "a remoção dos cadáveres, a limpeza e a desinfecção", continuou a Prefeitura, que já havia fechado preventivamente outros três parques da cidade onde apareceram aves mortas, incluindo os jardins do Real Alcázar, um dos monumentos mais emblemáticos da cidade.

Também foram detectados "três focos em aves silvestres" no Parque Nacional de Doñana, em Huelva, declarado Patrimônio Mundial da Unesco, onde houve a "a retirada segura das aves", informou no X a responsável pelo meio ambiente da região, Catalina García.

O Governo regional da Andaluzia afirmou em comunicado na terça-feira que "mantém ativo o protocolo para evitar que a gripe aviária se propague e para conter os contágios em outras áreas", após focos detectados em duas propriedades agrícolas de Huelva.

"Procedeu-se ao sacrifício de aves, além da eliminação de todos os materiais ou alimentos contaminados", indicou, sem especificar o número de animais sacrificados.

"O mais importante neste momento é agir rapidamente (...) e adotar medidas transversais que evitem a propagação em outras áreas", afirmou o comunicado.

O Governo andaluz destacou que a transmissão da gripe aviária "para as pessoas é muito baixa", embora "aquelas que possam ter tido contato com as aves" estejam sob vigilância.