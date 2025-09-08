Mundo

Instabilidade política
Notícia

Parlamento derruba o segundo governo da França em nove meses; Macron deve nomear novo primeiro-ministro "nos próximos dias"

François Bayrou, em sua tentativa de convencer os deputados a apoiar seu plano orçamentário para 2026, acabou tendo rejeitada uma moção de confiança

AFP

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS