"Parece que perdemos a Rússia e a Índia para a 'sombria' China", diz Trump

Putin, Modri e Xi demonstram grande sintonia em temas comuns aos países. SUO TAKEKUMA / POOL

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (5) que "perdeu" a Rússia e a Índia para a China, que chamou de "sombria". Os líderes dos dois países estiveram em Pequim nesta semana para acompanhar um desfile militar que foi considerado um recado ao ocidente.

— Parece que perdemos a Índia e a Rússia para a China mais profunda e sombria. Que tenham um longo e próspero futuro juntos — escreveu Trump em sua rede social Truth Social. O republicano não deu mais detalhes sobre o que quis dizer com a fala.

A fala foi mais uma manifestação de descontentamento com a presença na China de líderes de países que Trump gostaria de influenciar ou manter o controle sobre, como são os casos da Rússia e da Índia, respectivamente. No dia do desfile, Trump acusou Xi Jinping, Vladimir Putin e Kim Jong-un de conspirarem contra os EUA.

Na quarta-feira, a China fez o maior desfile militar de sua história na presença de aliados poderosos – a Rússia e a Coreia do Norte – em que mostrou novos e modernos armamentos, como mísseis nucleares de alcance global e armas hipersônicas atualizadas. O desfile e a presença de Putin, Narendra Modi e Kim Jong-un foram um recado ao Ocidente.

Durante a presença de líderes estrangeiros em Pequim, o presidente chinês aproveitou para ter reuniões bilaterais com Putin e Kim, além conversas com outros representantes. Antes do desfile, o governo chinês sediou uma cúpula da Organização de Cooperação de Xangai (SCO, na sigla em inglês).

Tarifas distanciam EUA das potências asiáticas