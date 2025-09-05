Mundo

"Parece que perdemos a Rússia e a Índia para a 'sombria' China", diz Trump

O lamento do presidente dos Estados Unidos vem após os líderes dos dois países terem acompanhado desfile militar em Pequim, considerado um recado ao ocidente por Washington

