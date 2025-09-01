Papa recebe um dos principais defensores dos católicos LGBTQIA+

O papa Leão XIV "espera seguir a ideia do papa Francisco de abertura com as pessoas LGBTQIA+", disse um dos principais defensores dos fiéis dessa comunidade na Igreja Católica à AFP nesta segunda-feira (1º), após ser recebido no Vaticano.

Esta audiência privada de cerca de 30 minutos "foi muito calorosa, receptiva, amigável e tranquila", confidenciou o padre americano James Martin, que participará de uma peregrinação de pessoas LGBTQIA+ ao Vaticano no próximo fim de semana, como parte do Jubileu, o "Ano Santo" da Igreja.

"A mensagem que recebi dele é que ele espera seguir a ideia do papa Francisco de abertura com as pessoas LGBTQIA+", acrescentou.

Em seus 12 anos de pontificado, o papa argentino, defensor de uma igreja "aberta a todos", intensificou seus gestos de abertura com os fiéis LGBTQIA+, sem alterar a doutrina católica.

Sua decisão, no final de 2023, de autorizar bênçãos para casais homoafetivos atraiu críticas de círculos conservadores, especialmente na África e nos Estados Unidos.

"Não abordamos essa questão", comentou o padre Martin.

O papa Robert Francis Prevost não se pronunciou publicamente sobre este texto desde a sua eleição em 8 de maio.

Mas o papa americano "expressou seu desejo de perpetuar o legado de Francisco, que também inclui a sinodalidade. E sinodalidade é ouvir a todos, inclusive as pessoas LGBTQIA+", enfatizou o padre Martin, que era próximo do papa argentino.

O encontro foi anunciado oficialmente pelo Vaticano, sem detalhes sobre seu conteúdo.

James Martin participará de uma peregrinação de católicos LGBTQIA+ em Roma na sexta-feira e no sábado, como parte do calendário oficial do Jubileu.