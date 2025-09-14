Papa Leão XIV celebra 70 anos com milhares de fiéis no Vaticano

Milhares de fiéis foram à Praça de São Pedro, no Vaticano, para celebrar o aniversário de 70 anos do papa Leão XIV, neste domingo (14).

— Meus queridos, parece que vocês sabem que completo 70 anos hoje — disse, sorrindo, o pontífice, ao fim da tradicional oração do Angelus dos domingos. — Agradeço ao Senhor, aos meus pais e a todos que se lembraram de mim em suas orações — acrescentou o papa, aplaudindo a multidão.