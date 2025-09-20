Promotora ordena prisão do filho do presidente da Bolívia por "violência familiar"

O Ministério Público da cidade de Santa Cruz de La Sierra ordenou, neste sábado (20), a prisão de Luis Marcelo Arce, de 33 anos, filho mais velho do presidente da Bolívia Luis Arce, por "violência familiar", segundo o mandado divulgado pela imprensa.

A ordem de detenção partiu da promotora Jessica Echeverría, especializada em delitos de gênero, em razão de uma denúncia por "violência familiar ou doméstica". A identidade da denunciante e os detalhes da suposta agressão são mantidos em sigilo.

Em pronunciamento, o presidente Arce assegurou que seu familiar deve ser investigado como qualquer cidadão.

"Manifesta enfaticamente que toda denúncia contra meus filhos, que são maiores de idade e plenamente responsáveis por seus atos, deve ser investigada e esclarecida perante as instâncias correspondentes, como com qualquer outro cidadão", afirmou o mandatário em sua página no Facebook.

O próprio Arce, que encerrará seu mandato de cinco anos em novembro, enfrenta uma acusação por assuntos privados.

No início deste mês, o Ministério Público tornou pública a denúncia de uma mulher que afirma que o presidente a abandonou grávida em 2024.

A denunciante é uma ex-funcionária de um escritório jurídico do governo de Arce. Na denúncia à qual a AFP teve acesso, a suposta vítima, que seria ex-funcionária de um escritório do governo do presidente, informou ao mandatário, no ano passado, que esperava um filho dele.