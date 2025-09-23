ONU: Trump exige libertação de reféns pelo Hamas em Gaza e reforça ameaça de tarifas à Rússia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu, em discurso na Assembleia Geral da ONU nesta terça-feira, 23, uma solução urgente para o conflito em Gaza e para a guerra na Ucrânia, pedindo maior firmeza da comunidade internacional. Ele afirmou que o Hamas "tem frequentemente rejeitado propostas para paz" e exigiu a libertação imediata dos reféns.

Trump afirmou que "precisamos negociar uma paz em Gaza imediatamente. Nós queremos todos os reféns livres. Para a guerra acabar, queremos todos os 20 reféns livres".

O presidente também pediu esforços para encerrar a guerra na Ucrânia, criticando duramente países que, em sua avaliação, financiam o conflito ao comprar petróleo russo. "China e Índia são os maiores financiadores da guerra na Ucrânia por comprar petróleo russo", disse, acrescentando que "a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e a Europa também precisam parar de comprar petróleo da Rússia. Isso é vergonhoso para eles". Trump afirmou que discutiria ainda hoje com líderes europeus formas de interromper essas importações e pediu que a própria ONU se junte aos EUA contra o petróleo russo.