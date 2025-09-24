ONU: Rei Felipe VI alerta que mundo vive em conflitos, guerras e tensões e pede urgência à paz

O rei da Espanha, Felipe VI, afirmou nesta quarta-feira, 24, que o mundo já vive mergulhado em "conflitos, guerras e tensões" e defendeu ações urgentes para restaurar a paz. Ele destacou, em discurso na Assembleia Geral da ONU, que a estabilidade europeia depende de justiça e garantiu que a Espanha "continuará apoiando o que for preciso para que cheguemos a uma paz duradoura e segura" na Ucrânia.

Felipe VI estendeu a preocupação ao Oriente Médio, classificando a situação em Gaza como "devastadora". Ele questionou a finalidade de bombardeios diante de mortes, destruição e fome, e disse que isso "envergonha a comunidade internacional". O monarca foi enfático: "imploramos e exigimos que parem já esse massacre em Gaza". Ele também condenou o terrorismo do Hamas, reconheceu o direito de Israel de se defender, mas exigiu que Tel-Aviv permita ajuda humanitária, implemente um cessar-fogo com garantias e liberte os reféns.

O rei defendeu que seja discutida "o mais rápido possível" a solução de dois Estados como caminho viável para a paz e reforçou que a ONU é "indispensável para a estabilidade global", lembrando que "a dignidade dos seres humanos não é negociável". Felipe VI alertou que viver em um mundo sem regras significaria "voltar à Idade Média".

