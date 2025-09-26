ONU: Netanyahu discursa a plateia vazia e critica países que apoiam criação de Estado palestino

Ao discursar para uma plateia esvaziada na Assembleia Geral da ONU, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, criticou países que apoiam a criação de um Estado palestino e os que chamam Israel de genocida, condenam suas ações e implementam sanções. Momentos antes de Netanyahu iniciar sua fala, delegações de diversos países deixaram o plenário, em sinal de protesto.
Netanyahu disse nesta sexta-feira, 26, que a solução de dois Estados não é possível pois os palestinos se negam a reconhecer o Estado de Israel. Segundo ele, a autoridade palestina usa os mesmos instrumentos que o Hamas e reconhecer um Estado palestino "é o mesmo que prestigiar Al Qaeda após o 11 de setembro".
O primeiro-ministro enfatizou que Israel deve terminar o trabalho que começou contra o Hamas em Gaza e que guerra acabará se o grupo armado devolver os reféns. "Israel está alimentado cidadãos de Gaza, fome e controle de alimentos é culpa do Hamas", acrescentou sobre críticas de bloqueios de alimentos na Cidade de Gaza.
Netanyahu ainda agradeceu o presidente dos EUA, Donald Trump, pelo apoio aos ataques à instalações do Irã, afirmando que o programa nuclear iraniano foi dizimado, apesar de especialistas afirmaram que o programa foi apenas atrasado em alguns meses. "Também acabamos com máquina de guerra do Hamas, Hezbollah e Houthis", disse.