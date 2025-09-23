ONU: Guterres pede mais investimentos pela paz e alerta para divisões geopolíticas globais

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, afirmou nesta terça-feira, 23, que o mundo vive um momento de divisões geopolíticas e alta incerteza, mas defendeu que a ONU "não pode se deixar levar por isso". Na abertura da Assembleia Geral, pediu mais investimentos pela paz do que em armas para guerras e destacou a necessidade de cooperação internacional diante de novos desafios.

Segundo ele, "precisamos escolher entre cooperação e fragmentação ou transparência ou opacidade. Vamos escolher com sabedoria". Guterres reforçou que nenhum país deve ser "excluído de avanços tecnológicos e digitais", como a inteligência artificial (IA) e alertou que "não é hora de pensar em qual é a escolha certa a se fazer. É hora de tomar as escolhas certas". Para o secretário-geral, diante das crises, "em um mundo de muitas escolhas, temos uma que nunca podemos fazer: desistir".