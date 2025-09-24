ONU divulga foto de Donald Trump assistindo ao discurso de Lula

Trump, segurando seu discurso, observa a fala do presidente Lula. Mark Garten / UN Photo

A Organização das Nações Unidas (ONU) divulgou, na terça-feira (23), uma foto em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assiste ao discurso de Luiz Inácio Lula da Silva que abriu a 80ª Assembleia Geral.

Na sua fala, Lula, sem citar diretamente Trump, defendeu a democracia e a soberania do Brasil, dizendo que são valores inegociáveis. O presidente brasileiro abordou também o processo judicial contra Jair Bolsonaro, mas sem citar o nome do ex-presidente. Lula defendeu a legalidade e a autonomia do sistema judiciário brasileiro. Ele destacou que o ex-presidente teve “amplo direito de defesa”, o que, segundo ele, valida a legitimidade do julgamento perante a lei.

Em sua fala, Trump também mencionou o Brasil, ao dizer que o país "interfere" nos direitos e liberdades de cidadãos americanos com "censura, repressão, uso político das instituições, corrupção judicial e perseguição a críticos políticos nos EUA".