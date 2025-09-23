ONU: Baerbock pede cooperação global e diz que falhas mundiais são responsabilidade de todos

A presidente da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Annalena Baerbock, usou a abertura da sessão nesta terça-feira, 23, deste ano para pedir cooperação internacional diante de um cenário de guerras, fragmentação política e crises múltiplas. Ela destacou que "quando vemos guerras, divisão geopolítica e conflitos, não são os líderes que falharam, não é a ONU que falhou enquanto instituição. Nós falhamos, como pessoas".

Baerbock afirmou que "nenhuma crise global é resolvida de maneira individual, por um único país" e reforçou que sempre será necessário buscar união. Para a presidente, desenvolvimento sustentável, financeiro e direitos humanos são "inseparáveis", pilares que não podem ser tratados de forma isolada. "Podemos trabalhar juntos, ou sofrer sozinhos", resumiu.