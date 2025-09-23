Mundo

Sem evidência científica
Notícia

OMS afirma que não há ligação comprovada de que paracetamol ou vacinas provoquem autismo

Organização rebate declaração de Donald Trump, que anunciou na segunda-feira que iria notificar médicos sobre um suposto risco do uso do medicamento para mulheres grávidas

Zero Hora

