OMS afirma que não há ligação comprovada de que paracetamol ou vacinas provoquem autismo

Donald Trump atribuiu crescimento da neurodivergência ao uso do medicamento. SAUL LOEB / AFP

A Organização Mundial de Saúde (OMS) afirmou nesta terça-feira que não existe uma ligação comprovada de que o paracetamol ou as vacinas provoquem autismo, após os comentários do presidente americano, Donald Trump, afirmando o contrário.

O porta-voz da OMS, Tarik Jasarevic, disse à imprensa que, embora alguns estudos observacionais tenham sugerido uma possível associação entre o autismo e o acetaminofeno ou paracetamol, outros "não revelaram tal relação".

— As provas vão sendo inconsistentes —acrescentou.

Quanto às vacinas, ele afirmou que não há dúvida:

— As vacinas não causam autismo — disse o representante da OMS.

Entenda o caso

Na segunda-feira (22), Trump informou que a FDA, agência reguladora de medicamentos do país, irá notificar médicos sobre um suposto risco aumentado de autismo em crianças associado ao uso de paracetamol (acetaminofeno) durante a gravidez.

"Não tomem", "não deem ao seu bebê", declarou o republicano durante uma coletiva de imprensa na Casa Branca dedicada ao autismo, um dos temas que mais o preocupam.