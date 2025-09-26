Obama critica Trump por ligar Tylenol ao autismo

O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, criticou a declaração de Donald Trump de que o remédio Tylenol estaria causando autismo em crianças: "É violência contra a verdade."

Obama destacou, durante um evento em Londres, que a ligação entre a condição e o remédio tem sido refutada continuamente, afirmando que a declaração prejudica a saúde pública, além de fazer mal as mulheres gestantes.

A reação vem após Trump declarar, na última segunda-feira (22) que o paracetamol, substância presente no medicamento, estaria causando autismo quando ingerido por mulheres grávidas e crianças. O presidente dos EUA não apresentou provas que sustentassem a alegação.