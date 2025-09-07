O que se sabe sobre a detenção de imigrantes da Coreia do Sul em fábrica da Hyundai e da LG nos EUA

Maioria dos detidos é de origem sul-coreana. Bureau of Alcohol,Tobacco,Firearms and Explosives (ATF) Atlanta Field Division / Reprodução

Pelo menos 475 pessoas foram detidas, na quinta-feira (4), em uma operação anti-imigração do governo dos Estados Unidos em uma fábrica de baterias da Hyundai e da LG Energy Solution, no Estado da Geórgia. Cerca de 300 imigrantes sul-coreanos estavam entre os alvos da ação.

O caso gerou repercussão diplomática na Coreia do Sul, com o governo do país asiático se pronunciando sobre o assunto. O presidente americano, Donald Trump, alegou que a maioria dos detidos não tinha o visto adequado para trabalhar no país.

Veja, em cinco pontos, o que se sabe até agora sobre o tema:

Operação anti-imigração nos EUA

1. O que aconteceu

A operação aconteceu no dia 4 de setembro em uma fábrica vinculada à montadora Hyundai e à LG Energy Solution, ambas empresas sul-coreanas.

A unidade fica na cidade de Ellabell, a 369 quilômetros de Atlanta, capital da Geórgia. A fábrica produz baterias para produtos elétricos.

Os trabalhadores foram algemados e tiveram os tornozelos acorrentados, segundo a agência AFP. Posteriormente, os detidos foram embarcados em um ônibus.

Trabalhadores foram algemados durante operação. Bureau of Alcohol,Tobacco,Firearms and Explosives (ATF) Atlanta Field Division / Reprodução

2. Quem são os detidos

Ao todo, 475 pessoas foram detidas. Desse grupo, cerca de 300 seriam imigrantes sul-coreanos. A nacionalidade dos demais não foi confirmada.

A LG Energy Solution informou que 47 detidos eram funcionários da empresa, sendo 46 naturais da Coreia do Sul e uma pessoa da Indonésia. Os demais detidos, cerca de 250 pessoas, seriam funcionários terceirizados.

3. Qual a justificativa dos EUA

A operação contra imigrantes foi a maior já realizada em um único local nos Estados Unidos.

Segundo o governo Trump, alguns dos detidos tinham cruzado ilegalmente a fronteira dos Estados Unidos e outros tinham chegado com vistos que os proibiam de trabalhar ou tinham excedido a duração de suas permissões de trabalho.

— Diria que eram estrangeiros ilegais e que o Serviço de Imigração e Controle de Aduanas só estava fazendo seu trabalho — afirmou Trump.

O Departamento de Segurança Nacional (DHS, na sigla em inglês) informou que a operação foi consequência de uma "investigação penal sobre denúncias de práticas de trabalho ilegais e graves delitos federais".

Presidente americano defendeu trabalho de agentes anti-imigração. MANDEL NGAN / AFP

4. O que dizem as autoridades coreanas

O governo da Coreia do Sul convocou uma reunião de emergência para tratar do tema. O ministro das Relações Exteriores, Cho Hyun, se disse disposto a viajar para Washington para se reunir com autoridades americanas.

— Estamos profundamente preocupados e sentimos grande responsabilidade por este assunto — disse.

As autoridades do país asiático lamentaram a repressão e a divulgação de imagens da detenção dos trabalhadores.

— As atividades econômicas das empresas coreanas que investem nos Estados Unidos e os direitos e interesses dos cidadãos coreanos não devem ser infligidos injustamente durante as operações policiais americanas — afirmou o primeiro vice-ministro de Relações Exteriores, Park Yoon-joo.

O governo coreano afirma ter solicitado ao Departamento de Estado americano uma medida para "assegurar uma resolução justa e rápida para este assunto".

5. O que dizem a Hyundai e a LG

Montadora disse não ter informações de empregados detidos. JUNG YEON-JE / AFP