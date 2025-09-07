O que se sabe sobre a detenção de imigrantes da Coreia do Sul em fábrica da Hyundai e da LG nos EUA

Pelo menos 475 pessoas foram detidas, na quinta-feira (4), em uma operação anti-imigração do governo dos Estados Unidos em uma fábrica de baterias da Hyundai e da LG Energy Solution, no Estado da Geórgia. Cerca de 300 imigrantes sul-coreanos estavam entre os alvos da ação.
O caso gerou repercussão diplomática na Coreia do Sul, com o governo do país asiático se pronunciando sobre o assunto. O presidente americano, Donald Trump, alegou que a maioria dos detidos não tinha o visto adequado para trabalhar no país.
Veja, em cinco pontos, o que se sabe até agora sobre o tema:
Operação anti-imigração nos EUA
1. O que aconteceu
A operação aconteceu no dia 4 de setembro em uma fábrica vinculada à montadora Hyundai e à LG Energy Solution, ambas empresas sul-coreanas.
A unidade fica na cidade de Ellabell, a 369 quilômetros de Atlanta, capital da Geórgia. A fábrica produz baterias para produtos elétricos.
Os trabalhadores foram algemados e tiveram os tornozelos acorrentados, segundo a agência AFP. Posteriormente, os detidos foram embarcados em um ônibus.
2. Quem são os detidos
Ao todo, 475 pessoas foram detidas. Desse grupo, cerca de 300 seriam imigrantes sul-coreanos. A nacionalidade dos demais não foi confirmada.
A LG Energy Solution informou que 47 detidos eram funcionários da empresa, sendo 46 naturais da Coreia do Sul e uma pessoa da Indonésia. Os demais detidos, cerca de 250 pessoas, seriam funcionários terceirizados.
3. Qual a justificativa dos EUA
A operação contra imigrantes foi a maior já realizada em um único local nos Estados Unidos.
Segundo o governo Trump, alguns dos detidos tinham cruzado ilegalmente a fronteira dos Estados Unidos e outros tinham chegado com vistos que os proibiam de trabalhar ou tinham excedido a duração de suas permissões de trabalho.
— Diria que eram estrangeiros ilegais e que o Serviço de Imigração e Controle de Aduanas só estava fazendo seu trabalho — afirmou Trump.
O Departamento de Segurança Nacional (DHS, na sigla em inglês) informou que a operação foi consequência de uma "investigação penal sobre denúncias de práticas de trabalho ilegais e graves delitos federais".
4. O que dizem as autoridades coreanas
O governo da Coreia do Sul convocou uma reunião de emergência para tratar do tema. O ministro das Relações Exteriores, Cho Hyun, se disse disposto a viajar para Washington para se reunir com autoridades americanas.
— Estamos profundamente preocupados e sentimos grande responsabilidade por este assunto — disse.
As autoridades do país asiático lamentaram a repressão e a divulgação de imagens da detenção dos trabalhadores.
— As atividades econômicas das empresas coreanas que investem nos Estados Unidos e os direitos e interesses dos cidadãos coreanos não devem ser infligidos injustamente durante as operações policiais americanas — afirmou o primeiro vice-ministro de Relações Exteriores, Park Yoon-joo.
O governo coreano afirma ter solicitado ao Departamento de Estado americano uma medida para "assegurar uma resolução justa e rápida para este assunto".
5. O que dizem a Hyundai e a LG
Na sexta-feira, a Hyundai informou não ter conhecimento de que algum dos detidos fosse "empregado diretamente" na empresa, ao contrário da LG Energy Solution, que confirmou que parte do grupo trabalhava para a companhia.