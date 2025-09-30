"Nos oporemos com veemência a um Estado palestino", afirma Netanyahu após reunião com Trump

Benjamin Netanyahu e Donald Trump se reuniram na segunda-feira. KEVIN DIETSCH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que não concordou com a criação de um Estado palestino em reunião com o presidente americano, Donald Trump, na Casa Branca na segunda-feira (29).

— De jeito nenhum e não está escrito no acordo. Uma coisa ficou clara: nos oporemos com veemência a um Estado palestino — declarou Netanyahu em um vídeo publicado na madrugada desta terça-feira (30) em seu canal no Telegram.

O chefe do governo de Israel também afirmou que o exército permanecerá na maior parte de Gaza, depois de manifestar apoio a um plano de paz para o território geográfico apresentado pelo presidente americano.

— Vamos recuperar todos os nossos reféns, vivos e bem, enquanto (o exército israelense) permanecerá na maior parte da Faixa de Gaza — disse.

O ministro israelense das Finanças, o político de extrema direita Bezalel Smotrich, afirmou que o plano do presidente dos Estados Unidos para acabar com a guerra em Gaza é "um fracasso diplomático estrondoso".

O ministro publicou na rede social X que o plano de 20 pontos é uma "mistura intragável (...) desatualizada" e que representa "um retorno à concepção de Oslo, um fracasso histórico da oportunidade mais legítima do mundo para finalmente libertar-se das correntes de Oslo, um fracasso diplomático retumbante".

O comentário fez referência ao Acordo de Oslo de 1993 entre Israel e a Organização para a Libertação da Palestina, com mediação da Noruega, que tentou alcançar a paz entre as duas partes com um reconhecimento jurídico, mas que não foi concretizado.

Smotrich acrescentou que o plano de Trump é "fechar os olhos e dar as costas às lições de 7 de outubro de 2023", data do ataque violento do movimento terrorista Hamas contra Israel, que desencadeou a guerra.

Plano proposto por Trump

Fim imediato da guerra e troca de reféns e prisioneiros

O cessar-fogo ocorreria logo após a aceitação do plano

Israel libertaria prisioneiros, enquanto o Hamas devolve todos os reféns

A troca incluiria também restos mortais de reféns

Ajuda humanitária e reconstrução de Gaza

Entrada imediata de alimentos, água, energia, hospitais e infraestrutura

Equipamentos para limpar escombros e reabrir estradas seriam autorizados

Distribuição feita pela ONU, Crescente Vermelho e outras entidades neutras

Nova governança em Gaza

Um comitê palestino tecnocrático e apolítico assumiria a gestão local

Esse órgão será supervisionado pelo "Conselho da Paz", presidido por Trump

O objetivo é preparar o retorno da Autoridade Palestina após reformas

Desmilitarização e anistia ao Hamas

Toda infraestrutura militar e de túneis seria destruída sob monitoramento internacional

Integrantes do Hamas poderiam entregar armas e receber anistia

Quem desejasse sair teria passagem segura para outros países.

Segurança internacional e futuro político