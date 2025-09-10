"Nos EUA se vive com medo de tiroteios", diz brasileira que viu influenciador conservador ser baleado em universidade 

Kirk foi retirado às pressas da universidade, mas não resistiu aos ferimentos. Jeremy King / UGC/AFP

— Ouvi um "pop" à minha esquerda. Vi o sangue jorrando no pescoço dele e ele caindo para trás. Fiquei com muito medo na hora.

O relato é da brasileira Laura Borges Mendes, que estava a poucos metros do influenciador norte-americano de Charlie Kirk no momento em que ele foi baleado durante uma palestra na Universidade Utah Valley, nos Estados Unidos.

À reportagem de Zero Hora, Laura deu detalhes do ataque que ocorreu na tarde desta quarta-feira (10). Segundo ela, Kirk, que era ativista pró-armas, foi baleado enquanto respondia uma pergunta sobre tiroteios em escolas e universidades, feita por uma pessoa na plateia.

— Quando ouvi o estalo, achei que fosse outra coisa. Todo mundo começou a gritar. Meu primeiro instinto foi me agachar, depois correr e procurar algo para me esconder. É assim que somos ensinados nos Estados Unidos — descreve Laura.





A jovem de 23 anos estuda Ciências Políticas na universidade ocorreu o fato. Há 10 anos, ela se mudou de Curitiba com os pais para viver nos Estados Unidos. Durante a palestra, estava acompanhada do marido, que é policial.

— Nos Estados Unidos se vive com medo de tiroteios em escolas e universidades. A gente cresce com isso. Desde que cheguei aqui, sempre tive treinamentos para casos de atiradores na minha escola — diz a estudante.

Atirador foi detido

"O suspeito do atentado horrível que tirou a vida de Charlie Kirk já está sob custódia", informou em post no X o diretor do FBI, a polícia federal norte-americana, Kash Patel. Ele agradeceu o apoio das autoridades locais.

De acordo com a porta-voz da Universidade Utah Valley, Ellen Treanor, o atirador não era aluno da universidade e teria atirado do Losee Center, um prédio a cerca de 200 metros de distância do campus.

Políticos de direita reagem nas redes sociais

Kirk era apoiador de Donald Trump e foi uma das pessoas que promoveu a teoria de uma suposta fraude nas urnas nas últimas eleições norte-americanas. Além disso, foi entusiasta da invasão ao Capitólio, em 6 janeiro de 2021.

O presidente dos EUA, Donald Trump, lamentou a morte de Kirk nas redes sociais.

"O Grande, e até mesmo Lendário, Charlie Kirk está morto. Ninguém compreendia ou tinha o Coração da Juventude dos Estados Unidos da América melhor do que Charlie. Ele era amado e admirado por TODOS, especialmente por mim, e agora não está mais entre nós. Melania e meus pêsames à sua linda esposa Erika e à família. Charlie, nós te amamos!", escreveu o republicano na Truth Social.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, também se manifestou pelas redes sociais.

"Estou chocado. Apenas 31 anos… Charlie Kirk, jovem de bom coração, criativo e empreendedor, que dedicou sua vida a mobilizar a juventude conservadora nos EUA, nos deixou de forma trágica", diz um trecho da publicação.



