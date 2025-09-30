Nos EUA, governador de Louisiana solicita envio da Guarda Nacional para Nova Orleans

O governador do Estado americano da Louisiana, o republicano Jeff Landry, pediu o envio da Guarda Nacional para Nova Orleans e outras cidades, afirmando que a região precisa de ajuda para combater o crime. A solicitação ocorre semanas após o presidente americano, Donald Trump, sugerir o envio de tropas para Nova Orleans.

Landry, que é aliado de Trump, elogiou a decisão do republicano de enviar tropas para Washington e Memphis e afirmou que seu pedido "se baseia no sucesso comprovado" dos envios para outras cidades. O governador solicitou até mil tropas até o ano fiscal de 2026 em seu Estado, em uma carta enviada ao secretário de Guerra do país, Pete Hegseth. Fonte: Associated Press.