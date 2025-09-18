Nos EUA, direita comemora e esquerda se indigna após suspensão de Jimmy Kimmel

A suspensão do programa do humorista Jimmy Kimmel, um dos rostos mais conhecidos da TV americana, provocou indignação na esquerda e comemorações entre os conservadores, liderados pelo presidente Donald Trump, além de reabrir o debate sobre liberdade de imprensa.

"Pode-se dizer que se trata de liberdade de expressão, ou não, [mas] ele foi demitido por falta de talento", declarou Trump do Reino Unido, onde está em visita de Estado.

O presidente republicano, ex-estrela televisiva e sempre atento à cobertura que recebe das grandes emissoras, foi um dos primeiros a celebrar a suspensão de Kimmel, pouco antes do início de seu programa, na noite desta quinta-feira (18), na ABC.

Kimmel, que apresentou várias vezes a cerimônia do Oscar, disse em seu programa, após o assassinato do comentarista conservador Charlie Kirk: "esse pessoal do MAGA está desesperadamente tentando caracterizar esse cara que matou Charlie Kirk como qualquer coisa, menos um deles."

Essa declaração provocou a suspensão imediata do "Jimmy Kimmel Live!", em um país que sustenta a liberdade de expressão como a primeira emenda de sua Constituição.

Kirk simbolizava as profundas transformações do cenário audiovisual: um criador de seu próprio conteúdo por meio de vídeos curtos amplamente difundidos em redes sociais e no YouTube.

Antes de viajar à Europa, Trump anunciou esta semana um processo de 15 bilhões de dólares (quase 80 bilhões de reais) contra o New York Times. No passado, já obteve indenizações da ABC e da Paramount, e, em julho, também moveu uma ação contra o Wall Street Journal.

"Depois de anos reclamando sobre a cultura do cancelamento, a atual administração levou isso a um novo e perigoso patamar, ao ameaçar rotineiramente empresas de mídia com medidas regulatórias caso não silenciem ou demitam repórteres e comentaristas dos quais ele não gosta", reagiu o ex-presidente democrata Barack Obama.

O agora aposentado apresentador David Letterman, uma das principais referências dos talk-shows americanos, por sua vez, apontou: "já vemos para onde tudo isso está indo, certo? Mídias sob controle. E isso não é bom."

- Devolver a licença -

"Estamos voltando àquela época em que os canais de televisão locais, com base no que consideram ser o interesse público, decidem o que o povo americano pensa", advertiu Brendan Carr, presidente do FCC, o órgão regulador do setor, nomeado por Trump.

Se as emissoras "não gostam, têm uma solução: podem devolver sua licença" de transmissão, declarou Carr em entrevista à Fox News.

Além da guerra cultural travada nos palcos televisivos, a decisão de retirar Kimmel do ar coincide com uma grande operação para fundir a Nexstar, poderosa distribuidora de programas por meio de emissoras locais, com sua rival Tegna, em um negócio avaliado em 6,2 bilhões de dólares (32,8 bilhões de reais).

Esse tipo de operação precisa do aval da Comissão Federal de Comunicações (FCC), dirigida por Carr.

Os democratas anunciaram que apresentarão um projeto de lei no Congresso para proteger a liberdade de expressão, embora não tenham maioria em nenhuma das duas câmaras.

Enquanto isso, os níveis de audiência das redes de televisão tradicionais estão em declínio.

O humorista Stephen Colbert anunciou em 17 de julho que seu programa noturno, "The Late Show", também chegaria ao fim. Sua proprietária, a CBS, não explicou os motivos, mas analistas do setor destacaram que o programa vinha acumulando perdas milionárias.

Algumas estrelas tiveram que se reinventar no YouTube, como o conservador Tucker Carlson, sumariamente expulso da Fox News em abril de 2023, depois de a emissora ter de pagar centenas de milhões de dólares para encerrar um processo judicial causado por ele.