Mundo

Nova liderança
Notícia

Nepal tem primeira líder mulher; Sushila Karki assume governo interino após turbulência de protestos 

Nova primeira-ministra serviu como chefe de Justiça por cerca de um ano entre 2016 e 2017 e agora vai liderar o governo interino 

Estadão Conteúdo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS