Nasa prevê enviar missão tripulada à órbita lunar no começo de 2026

A Nasa anunciou, nesta terça-feira (23), que tem previsto enviar astronautas para a órbita da Lua no começo de 2026, em uma corrida entre os Estados Unidos e a China para voltar à superfície do satélite natural da Terra.

Depois de ter vários adiamentos, a agência espacial americana assegurou, nesta terça, que a missão tripulada, denominada Artemis 2, será realizada entre fevereiro e abril do próximo ano.

"Temos a intenção de manter esse compromisso", disse Lakiesha Hawkins, alta funcionária da Nasa, durante uma coletiva de imprensa.

Três astronautas americanos e um canadense serão os tripulantes desta missão, que se espera que seja a primeira a orbitar a Lua em mais de meio século.

Mas Artemis 2 não tem como objetivo pousar na Lua. Esta será a meta da Artemis 3.

Enquanto Washington segue com o programa Artemis, a China avança em seu objetivo de enviar uma nave tripulada na superfície lunar no mais tardar em 2030.

Durante seu segundo mandato, o presidente americano, Donald Trump, tem pressionado a Nasa para acelerar a volta de astronautas à Lua.

O líder republicano, que anunciou o programa Artemis durante seu primeiro mandato (2017-2021), quer que a agência espacial americana estabeleça bases na Lua e leve astronautas a Marte.

Seu governo fala de uma "segunda corrida espacial", após a concorrência protagonizada pelos Estados Unidos e a extinta União Soviética durante a Guerra Fria, na segunda metade do século XX.