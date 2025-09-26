Com plateia esvaziada na ONU, Netanyahu diz que "Israel precisa terminar o serviço" em Gaza

Benjamin Netanyahu segura um mapa enquanto fala na 80ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas TIMOTHY A. CLARY / AFP

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, fez seu discurso nesta sexta-feira (26), quarto dia da 80ª Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York. O premiê começou reconhecendo a presença das famílias dos reféns do grupo terrorista Hamas. Por outro lado, países que reprovam a resposta militar israelense na Faixa de Gaza, abandonaram o plenário. O discurso foi marcado pela reafirmação das ações após o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023.

— Os últimos elementos, os últimos remanescentes do Hamas, estão

entrincheirados na Cidade de Gaza. Eles prometem repetir as

atrocidades de 7 de outubro uma e outra vez, não importa quão

reduzidas estejam suas forças. É por isso que Israel precisa

terminar o serviço. É por isso que queremos fazê-lo o mais rápido

possível — afirmou Netanyahu.

Leia Mais Reino Unido e Austrália se juntam ao Canadá e reconhecem formalmente Estado palestino

Comunicação massiva

Netanyahu disse que colocou alto-falantes perto da fronteira de Israel com a Faixa de Gaza para conversar com os reféns israelenses que estão em Gaza. Em hebraico, o primeiro-ministro enviou uma mensagem direta para os sequestrados e disse que Israel não irá esquecê-los.

Netanyahu diz que os 20 reféns vivos restantes estão "famintos, torturados, privados de qualquer luz do dia. Privado de humanidade." Ele lê os nomes deles, mas não inclui Tamir Nimrodi ou Bipin Joshi, nenhum dos quais foi confirmado como morto, mas para quem há sérias preocupações.

O líder israelense afirmou que suas palavras estavam sendo também transmitidas ao vivo para os celulares dos moradores de Gaza, graças aos esforços da inteligência israelense e exigiu que o Hamas liberte os reféns.

— Se o fizerem, viverão. Se não o fizerem, Israel os caçará.

Netanyahu afirma que, se o Hamas concordar com as exigências de Tel-Aviv, incluindo a desmilitarização de Gaza, a guerra no território poderá terminar. O grupo terrorista rejeitou publicamente a exigência de Israel de desmilitarizar Gaza.

Pressão

Plenário ficou esvaziado após diplomatas abandonarem o local com a chegada do premiê israelense. ANGELA WEISS / AFP

O líder israelense está sob intensa pressão na arena internacional em meio ao reconhecimento de um Estado palestino por diversos países aliados como França, Reino Unido e Canadá.

Dezenas de diplomatas de diversos países se retiraram do local da Assembleia antes do discurso de Netanyahu começar.

De acordo com Netanyahu, o reconhecimento de um Estado palestino seria uma afirmação de que os ataques terroristas do Hamas tinham avançado a causa palestina.

— Dar aos palestinos um Estado a uma milha de Jerusalém, após 7 de outubro, é como dar à Al-Qaeda um Estado a uma milha de Nova York após 11 de setembro — comparou.

Membros do gabinete israelense pediram que Netanyahu respondesse ao reconhecimento com uma anexação total ou parcial da Cisjordânia, mas a medida colocaria Netanyahu em desacordo com o presidente dos Estados Unidos, que assegurou a líderes árabes em uma reunião na quinta-feira que não iria permitir a anexação do território.

Leia Mais Praça de Porto Alegre ganhará monumento em memória às vítimas de ataque terrorista em Israel

Trump e Netanyahu devem se encontrar na Casa Branca na segunda-feira (29). O republicano já ressaltou diversas vezes que deseja o fim da guerra na Faixa de Gaza, mas Netanyahu deu o aval para uma complexa operação para tomar o controle da Cidade de Gaza, a maior cidade do território palestino.

A operação enfrenta forte oposição interna, com manifestações rotineiras de milhares de israelenses que desejam um acordo de cessar-fogo. A guerra em Gaza já deixou mais de 68 mil mortos, de acordo com dados do ministério da Saúde de Gaza, que é controlado pelo Hamas. Cerca de 30 reféns estão mortos.

QR code fixado na lapela de Netanyahu

Broche com QR code chamou atenção durante discurso de Netanyahu. CHARLY TRIBALLEAU / AFP