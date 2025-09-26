Mundo

Guerra no Oriente Médio
Notícia

Com plateia esvaziada na ONU, Netanyahu diz que "Israel precisa terminar o serviço" em Gaza

Quando o primeiro-ministro israelense chegou, diplomatas de nações que reprovam as mortes de civis palestinos na ofensiva contra o grupo terrorista Hamas abandonaram o plenário

Zero Hora

Enviar email

Estadão Conteúdo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS