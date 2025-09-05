Morre a Duquesa de Kent, da Família Real Britânica

Ketherine Lucy Mary Worsley tinha 92 anos. Tim Graham / Getty Images

Katherine Lucy Mary Worsley, a Duquesa de Kent, faleceu na noite de quinta-feira (4), aos 92 anos. Ela era casada com o príncipe Edward, duque de Kent, primo da Rainha Elizabeth II.

A morte da Duquesa de Kent foi anunciada pela Família Real Britânica, por meio de publicação na rede social X. "É com profundo pesar que o Palácio de Buckingham anuncia a morte de Sua Alteza Real, a Duquesa de Kent", inicia o texto.

"Sua Alteza Real faleceu em paz ontem à noite (quinta-feira) no Palácio de Kensington, cercada por sua família", prossegue.

Embora informações sobre o funeral ainda não tenha sido divulgadas, até a data que for decidida os membros da família real terão de usar roupas em homenagem à Duquesa.

Quem foi a Duquesa de Kent

Filha única de William Arthington Worsley e Joyce Morgan Brunner, Katherine nasceu em Yorkshire, no norte da Inglaterra. Ela entrou para a Família Real em 1961, quando casou-se com o príncipe Edward.

O casal se conheceu cinco anos antes, época em que o príncipe serviu ao Exército do Reino Unido em um quarta no norte da Inglaterra.

Mantinha um perfil discreto na Família Real, mas era figura carimbada em Wimbledon – um dos mais prestigiados torneios de tênis. Desde 1969 era responsável por entregar o troféu aos vencedores, mas emocionou o público ao consolar Jana Novtna, vice-campeã de 1993, e quebrar o protocolo com um abraço à tenista.

— Sei que um dia vais ganhar a final, não te preocupes — disse à tenista, que chorava em seu ombro. Jana venceu o torneio cinco anos depois.

Em 2002, abdicou do título de "alteza real" e se afastou dos holofotes da realeza.

Pianista, organista e cantora

A Duquesa, que preferia ser chamada de sra. Kent, afastou-se da vida de realeza para lecionar música por mais de uma década em uma escola pública no nordeste da Inglaterra. A pianista, organista e cantora fundou a instituição de caridade Future Talent para quebrar barreiras para jovens músicos e fornecer-lhes instrumentos.

— Ela trazia compaixão, dignidade e um toque humano para tudo o que fazia — disse o primeiro-ministro Keir Starmer, que expressou suas condolências. — Quando se descobriu que ela dedicava seu tempo e trabalhava anonimamente como professora de música em uma escola em Hull, isso parecia típico de sua natureza modesta.

Ela foi a primeira pessoa da realeza britânica a se converter ao catolicismo, em 1994, em mais de três séculos e foi voluntária do grupo de prevenção ao suicídio Samaritans.

"O Rei, a Rainha e todos os membros da Família Real se juntam ao Duque de Kent, seus filhos e netos para lamentar sua perda e lembrar com carinho da devoção de toda a vida da Duquesa a todas as organizações às quais ela estava associada, sua paixão pela música e sua empatia pelos jovens", diz nota da Família Real.

Homenagens

O rei Charles III e o resto da Família Real afirmaram em um comunicado que lamentam a perda e lembravam com carinho "a devoção ao longo da vida da duquesa a todas as organizações com as quais ela estava associada, sua paixão pela música e sua empatia pelos jovens".