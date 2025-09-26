Moody's eleva rating da Espanha para A3, com perspectiva estável

A Moodys elevou o rating de emissor a longo prazo e de dívida sem garantia da Espanha de Baa1 para A3, com perspectiva estável.

De acordo com a agência, a decisão é baseada em uma melhora na economia da Espanha por causa de um modelo de crescimento mais balanceado, que aumenta a resiliência do mercado espanhol contra choques externos. Além disso, a Moodys citou um setor bancário saudável, melhorias no mercado de trabalho e baixas dívidas do setor privado como motivação para a mudança.

Com o potencial de crescimento previsto entre 1,5% e 1,6%, a agência acredita que o fluxo migratório positivo vai equilibrar a oferta de emprego. A produção em energia renovável da Espanha também é um fator que deve impactar positivamente no crescimento, diminuindo a necessidade do país de importar energia, especialmente considerando um aumento nos custos após o início do conflito entre Rússia e Ucrânia.