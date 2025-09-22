Missão palestina em Londres hasteia bandeira após reconhecimento do Estado palestino

A missão palestina em Londres realizou uma cerimônia de hasteamento da bandeira nesta segunda-feira (22), um dia após o Reino Unido reconhecer o Estado da Palestina.

O chefe da delegação, Husam Zomlot, comemorou o "tão aguardado" reconhecimento enquanto a bandeira era hasteada diante de um grupo de pessoas em frente ao prédio em Hammersmith, oeste de Londres, onde outra bandeira palestina já estava hasteada.

Zomlot exibiu uma placa que dizia "Embaixada do Estado da Palestina" e afirmou que seria instalada em breve, "quando algumas formalidades legais e administrativas são resolvidas".

O enviado afirmou que "o reconhecimento é a reparação de uma injustiça histórica", em um momento em que o povo palestino enfrenta "sofrimento inimaginável" devido à guerra em Gaza.

Zomlot acrescentou que o reconhecimento do Reino Unido tem um significado especial porque o país foi essencial para fundamentar a criação do Estado de Israel em 1948.

"A Autoridade Palestina pode estabelecer uma embaixada e nomear um embaixador no Reino Unido", disse a secretária de Estado para as Relações Exteriores britânica, Yvette Cooper, à BBC.

"Definiremos as medidas diplomáticas com a Autoridade Palestina", acrescentou.

Após o anúncio do primeiro-ministro trabalhista, Keir Starmer, no domingo, o Ministério das Relações Exteriores britânico atualizou sua página de recomendações de viagem para remover a referência aos "territórios palestinos ocupados" e substituí-los por "Palestina".

Reino Unido, Austrália, Canadá e Portugal reconheceram oficialmente o Estado da Palestina no domingo.

A França e vários outros países anunciaram que farão o mesmo nesta segunda-feira, à margem da Assembleia Geral da ONU em Nova York.