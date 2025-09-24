Ministros do G7 expressam preocupações com violações do espaço aéreo pela Rússia

Os ministros das Relações Exteriores do G7 se reuniram à margem da Assembleia Geral das ONU e elaboraram um comunicado conjunto expressando preocupações em relação às violações mais recentes do espaço aéreo pela Rússia na Estônia, Polônia e Romênia.

Segundo o G7, a invasão de territórios por drones russos são inaceitáveis e arriscam minar a segurança internacional. "Reafirmamos nosso compromisso contínuo de trabalhar juntos para alcançar uma paz duradoura e uma Ucrânia forte, independente, soberana e próspera, continuando a coordenar com os Estados Unidos para fornecer à Ucrânia garantias de segurança robustas e credíveis".

O grupo também discutiu a imposição de mais custos econômicos à Rússia, incluindo ações contra facilitadores de terceiros países.

"Enfatizamos a urgência de aliviar o imenso sofrimento dos civis em Gaza por meio de uma enxurrada de ajuda humanitária e garantir a libertação de todos os reféns, e reiteramos nosso apelo por um cessar-fogo entre Israel e Hamas", acrescentou o comunicado.

Os ministros ainda pediram ao Irã que implemente plenamente suas obrigações sob o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, retome a cooperação total com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) e se envolva em negociações diretas com os EUA em direção a um acordo nuclear robusto.