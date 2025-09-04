Mundo

Escalada do conflito

"Assassinaram 11 pessoas sem nenhum julgamento", declara ministro venezuelano após ataque dos EUA a lancha

Diosdado Cabello criticou a ação do governo americano, realizada na terça-feira. Ele afirma que não há nada que sustente a acusação

AFP

