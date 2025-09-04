"Assassinaram 11 pessoas sem nenhum julgamento", declara ministro venezuelano após ataque dos EUA a lancha

Diosdado Cabello é ministro do Interior da Venezuela e considerado o número dois do chavismo. FEDERICO PARRA / AFP

O ministro do Interior da Venezuela, Diosdado Cabello, acusou na quarta-feira (3) os Estados Unidos de assassinatos extrajudiciais e sumários no mar, após o ataque com um drone contra uma lancha com supostos narcotraficantes.

O governo dos Estados Unidos afirmou que destruiu uma embarcação que supostamente pertencia ao grupo criminoso venezuelano Tren de Aragua e transportava drogas a partir da Venezuela.

— Assassinaram 11 pessoas sem nenhum julgamento. Eu pergunto se isso pode ser feito — disse Cabello, considerado o número dois do chavismo, em seu programa semanal de televisão. — Nenhuma suspeita de narcotráfico autoriza execuções extrajudiciais no mar.

— Não está claro, não explicaram nada, anunciam pomposamente ter assassinado 11 pessoas. Isso é muito delicado. E o direito à defesa? — insistiu. — Não há nada que sustente a acusação.

A operação militar representou uma escalada nas ações dos Estados Unidos, depois que Trump assinou uma ordem executiva que autoriza o uso do Exército contra os cartéis do narcotráfico. O presidente venezuelano Nicolás Maduro declarou estado de alerta máximo diante do que ele chama de ameaça militar dos Estados Unidos.

O chavismo afirma que as ações de Washington no Caribe buscam uma mudança de regime na Venezuela.

— O que sempre tentaram — disse Cabello. — Acabar com a revolução bolivariana, com mentiras, com fake news. A última coisa que inventaram foi um ataque.