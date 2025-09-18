Ministro da Defesa da China critica 'lógica hegemônica'

O ministro da Defesa da China, Dong Jun, denunciou nesta quinta-feira (18) "a lógica hegemônica e os atos de intimidação" que o mundo vive, durante um discurso em uma reunião de cúpula em Pequim no qual fez diversas referências veladas aos Estados Unidos.

Quase 1.800 representantes de 100 países, incluindo líderes políticos, militares e acadêmicos, se reuniram na capital chinesa para participar do Fórum Xiangshan, segundo os organizadores.

Dong fez um alerta na cerimônia de abertura sobre as "novas ameaças e desafios" que a paz mundial enfrenta.

"Embora os temas da atualidade - paz e desenvolvimento - permaneçam inalterados, as nuvens da mentalidade da Guerra Fria, da hegemonia e do protecionismo não se dissiparam", afirmou.

"A memória histórica deve servir como uma advertência constante para reconhecer e se opor à lógica hegemônica e aos atos de intimidação disfarçados em uma nova forma", acrescentou.

Os comentários podem ser interpretados como uma referência sutil aos Estados Unidos, principal rival da China nos últimos anos em uma ampla gama de áreas econômicas e geopolíticas.

O fórum de defesa acontece em um momento de crescente expectativa por uma possível reunião entre o presidente chinês, Xi Jinping, e seu homólogo americano, Donald Trump.

Dong participou nesta semana de uma videoconferência com seu homólogo americano, Pete Hegseth, na qual diversos temas delicados foram abordados, incluindo o Mar do Sul da China e Taiwan.

O Pentágono afirmou que as conversas foram "francas e construtivas" e que Hegseth e Dong concordaram em prosseguir com os debates.