Mundo

Novidade no governo sueco
Notícia

Ministra da Saúde da Suécia desmaia em coletiva de imprensa ao assumir cargo; veja vídeo

Elisabet Lann explicou que o desmaio teria sido causado por uma queda de açúcar no sangue

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS