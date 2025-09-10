Ministra da Saúde da Suécia desmaia em coletiva de imprensa ao assumir cargo; veja vídeo

Lann assume a pasta um dia após a renúncia de Acko Ankarberg Johansson. @elisabetlann / Instagram / Reprodução

A ministra da Saúde da Suécia, Elisabet Lann, desmaiou ao assumir o novo cargo nesta terça-feira (9). No vídeo, que circula nas redes sociais, é possível ver Elisabet caindo sobre o púlpito após terminar o discurso (veja vídeo abaixo).

De acordo com a televisão pública sueca SVT, a ministra foi levada a uma outra sala para se recuperar e depois de alguns minutos retornou à coletiva. Lann disse que o desmaio teria sido causado por uma queda de açúcar no sangue.

— Esta não foi exatamente uma terça-feira normal — disse Lann na coletiva.

Ao lado da ministra estavam o primeiro-ministro da Suécia, Ulf Kristersson, a ministra da Energia e Indústria, Ebba Busch, e outros membros do governo no momento, que acudiram Lann após a queda.

Em post no Instagram, o primeiro-ministro, Kristersson, deu boas-vindas à ministra:

"Elisabet trabalha local e regionalmente em questões de saúde há mais de uma década e também conhece o gabinete do governo. Ela é experiente. (...) Estou feliz que ela esteja se recuperando e se sentindo bem após uma primeira coletiva de imprensa um tanto dramática".