Milhares de residências continuam sem eletricidade em Berlim após incêndio

Quase 20.000 casas e empresas continuavam sem energia elétrica nesta quarta-feira (10) em um subúrbio de Berlim, mais de 24 horas depois de um incêndio que afetou dois postes, anunciou a rede de distribuição elétrica.

A polícia suspeitou de um 'incêndio criminoso' e não descartou 'uma motivação política por trás do incêndio', ocorrido na madrugada de terça-feira no bairro de Johannisthal, sudeste da capital, segundo uma porta-voz da corporação.

Cerca de 50.000 casas ficaram sem eletricidade inicialmente. A polícia abriu uma investigação para esclarecer os fatos.

O porta-voz da Stromnetz Berlin, Henrik Beuster, declarou à AFP que foi solicitado aos clientes que recuperaram o serviço que usassem a eletricidade 'da forma mais moderada possível'.

Em nota, a operadora afirmou que esperava que a eletricidade fosse restabelecida para todos 'até quinta-feira'.

Os cabos danificados durante o suposto ataque estão fora de serviço, o que obrigou a Stromnetz Berlin a extrair cabos elétricos subterrâneos para restabelecer a conexão, uma operação longa e complexa.

Doze escolas afetadas pelo apagão permaneceram fechadas nesta quarta-feira, além de várias linhas de trens.

Em uma carta publicada na plataforma online Indymedia, um grupo que se autodenomina antimilitarista e anarquista afirmou ter atacado um complexo que abriga empresas e instituições científicas.