Milhares de pessoas buscam refúgio nas Filipinas com a chegada do supertufão Ragasa

Mais de 10.000 pessoas buscaram refúgio nesta segunda-feira (22) em escolas e centros para desabrigados nas Filipinas, após as intensas chuvas e rajadas de vento provocadas pelo supertufão Ragasa no norte do arquipélago.

O tufão tocou o solo na ilha de Calayan, nas Filipinas, que faz parte da pouco habitada Babuyan, às 15h00 (4h00 de Brasília), segundo o serviço meteorológico das Filipinas.

Às 14h00 (3h00 de Brasília), o vento soprava a 215 km/h no centro da tempestade, com rajadas de até 295 km/h, segundo a mesma fonte.

"Acordei com o vento forte. Ele estava batendo nas janelas e parecia o som de uma máquina ligada", relatou Tirso Tugago, morador da localidade costeira de Appari, na província norte de Cagayan.

"Estamos sofrendo com ventos fortes no norte de Cagayan", disse Rueli Rapsing, diretor do serviço de emergência da província filipina, à AFP. Ele destacou que as autoridades estão preparadas "para o pior".

"Como o supertufão atravessará Calayan, estamos muito focados nesta região", acrescentou sobre a cidade ao norte da província.

O governo das Filipinas ordenou a saída dos moradores no norte do país no domingo. Prédios comerciais e escolas permaneceram fechados nesta segunda-feira na região de Manila e em 29 províncias.

O cientista filipino John Grender Almario declarou no domingo que as previsões indicavam "inundações e deslizamentos severos" no norte da ilha principal de Luzon, onde fica a capital Manila.

Na China, a cidade de Shenzhen planeja a transferência de 400.000 pessoas para abrigos diante da chegada do supertufão, informaram as autoridades.

Outras cidades da província de Guangdong, onde Shenzhen está localizada, anunciaram a suspensão das aulas, do dia de trabalho e dos serviços de transporte.

A companhia aérea Cathay Pacific, de Hong Kong, anunciou nesta segunda-feira que prevê o cancelamento de mais de 500 voos devido à passagem do Ragasa.

Em Taiwan, moradores deixaram suas casas em áreas montanhosas próximas a Pingtung, indicou à AFP James Wu, funcionário do corpo de bombeiros.

"O que mais nos preocupa é que os danos possam ser semelhantes aos provocados pelo tufão Koinu há dois anos", acrescentou Wu, ao recordar a tempestade que derrubou a rede de energia elétrica e arrancou telhados de casas na região.