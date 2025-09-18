México e Canadá buscam reforçar aliança diante do protecionismo de Trump

Os líderes do México e do Canadá se reúnem nesta quinta-feira (18) para explorar novas rotas de comércio e investimento e evitar o campo minado criado por Donald Trump, cujas políticas protecionistas ameaçam prejudicar sua relação vital com o mercado americano.

O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, visita a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, em um momento em que a ofensiva tarifária global de Trump viola os termos do T-MEC, o acordo de livre comércio que os três países mantêm desde 2020.

Como parte de sua política, o magnata republicano impôs tarifas sobre alguns produtos exportados por seus parceiros e ameaça impor novas taxas caso eles não tomem medidas para conter o tráfico de drogas e a migração irregular para os Estados Unidos.

Carney "vem fortalecer a relação México-Canadá que, além do próprio tratado que temos, é fortalecer o comércio, (e) investimentos econômicos em certos setores", disse Sheinbaum durante sua habitual coletiva matinal.

Ela antecipou que entre as iniciativas está reforçar a troca de mercadorias "através dos portos entre Canadá e México nos dois oceanos", em vez de cruzar por estradas ou trens que atravessam o território americano.

Também abordarão a ampliação do programa de emissão de vistos especiais para trabalhadores mexicanos, assim como a cooperação em educação, energias renováveis e inovação, acrescentou Sheinbaum.

Antes de sua viagem, Carney afirmou que Canadá e México mantêm "uma relação sólida" construída ao longo de "mais de três décadas de livre comércio".

Estamos focados em aprimorar nossas parcerias em comércio, negócios, segurança e energia", disse o primeiro-ministro, citado em um comunicado oficial.

A revisão do T-MEC, prevista para janeiro e cuja fase de consultas começou esta semana, também será discutida na reunião.

A presidente receberá Carney no palácio presidencial às 19h GMT (16h em Brasília), acompanhada por alguns membros de seus respectivos gabinetes. Em seguida, se reunirão com líderes empresariais canadenses e mexicanos e às 23h GMT (20h em Brasília) darão uma coletiva de imprensa.

- Brecha -

Seus objetivos visam reduzir a enorme brecha entre o comércio bilateral e o comércio que ambos os países mantêm com os Estados Unidos, principal destino das exportações mexicanas e canadenses.

O comércio bilateral de mercadorias entre o México e seu vizinho do norte totalizou mais de 763 bilhões de dólares em 2024 (4,72 trilhões de reais, na cotação da época), enquanto o comércio dos Estados Unidos com o Canadá atingiu quase 762 bilhões de dólares no mesmo período (4,71 trilhões de reais).

Em contraste, o intercâmbio de mercadorias mexicanas e canadenses limitou-se a 31,8 bilhões de dólares (196 bilhões de reais) no mesmo ano, segundo dados oficiais mexicanos.

O Canadá é o quinto maior parceiro comercial do México no mundo, enquanto o país latino-americano ocupa o terceiro lugar entre as nações com as quais as empresas canadenses negociam.

A visita de Carney foi precedida pela reunião que em agosto Sheinbaum teve com o ministro das Finanças canadense, François-Philippe Champagne, e com a chanceler desse país, Anita Anand.

Em junho, os líderes tiveram um primeiro encontro no contexto da cúpula do G7 realizada em Kananaskis, Canadá.