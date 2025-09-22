Metas climáticas e planos para combustíveis fósseis são incompatíveis, alertam especialistas

Os países produtores de energias fósseis planejam aumentar ainda mais suas extrações nos próximos anos, a níveis radicalmente incompatíveis com as metas climáticas internacionais, segundo um estudo publicado nesta segunda-feira (22) por vários institutos.

"Os governos, como um todo, planejam produzir muito mais energias fósseis do que seria coerente com uma limitação do aquecimento global entre 1,5ºC e 2ºC", afirmou Derik Broekhoff, do Instituto de Meio Ambiente de Estocolmo (SEI), coautor da pesquisa.

"Agora, os países preveem uma produção deste tipo de energia ainda maior que há dois anos", destacou, ao apontar uma "desconexão entre as ambições climáticas e o que os países realmente planejam fazer".

A produção de carvão, petróleo e gás prevista para 2030 representa mais do que o dobro (120% a mais) do volume que permitiria limitar o aquecimento global a 1,5ºC, o objetivo mais ambicioso do Acordo de Paris, segundo os cálculos do SEI.

E no caso do objetivo de limitar a 2ºC, também adotado no acordo de 2015, o volume previsto é 77% superior, segundo o estudo elaborado em colaboração com o Instituto Internacional para o Desenvolvimento Sustentável (IISD) e o instituto 'Climate Analytics'.

A lacuna entre as trajetórias de produção e os volumes compatíveis com as ambições climáticas internacionais se aprofundou desde a edição anterior do estudo, publicada em 2023.

Nos últimos dois anos, a China projetou uma redução menos intensa do uso do carvão, enquanto o gás, especialmente o Gás Natural Liquefeito, registrou um interesse renovado.

Os autores fizeram um apelo aos países, que devem apresentar seus planos climáticos antes da COP30 de novembro no Brasil, para que "revertam" a tendência.

Durante a COP28 de Dubai, em 2023, o mundo se comprometeu a seguir uma "transição" para "uma saída dos combustíveis fósseis". O uso em larga escala de carvão, petróleo e gás é a principal causa do aquecimento global de origem humana.

Entre os 20 maiores países produtores analisados (Arábia Saudita, Estados Unidos, China, Brasil, etc.), 17 planejam aumentar a produção de pelo menos uma energia fóssil até 2030. De fato, 11 deles ampliaram as perspectivas de extração em comparação com o que previam em 2023.