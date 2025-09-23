Mauro Vieira sobre Trump e Lula: coversa pode acontecer por telefonema ou videoconferência

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou nesta terça-feira, 23, que a conversa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve ocorrer por meio de um telefonema ou de uma videoconferência. Segundo Vieira, um encontro pessoal não será possível devido à agenda do brasileiro.

"Eu espero que o presidente Lula e o presidente Trump possam conversar. O presidente Lula está sempre pronto para conversar com qualquer chefe de Estado que esteja no interesse do Brasil. Isso pode acontecer também por um telefonema ou videoconferência porque, infelizmente, o presidente está muito ocupado, ele tem uma agenda muito cheia, então talvez não seja possível se encontrar pessoalmente", afirmou Mauro Vieira em entrevista para a jornalista Christiane Amanpour, da CNN Internacional.

Segundo o chefe do Itamaraty, o Brasil está disposto a negociar questões relacionadas à tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, mas que a "soberania e a independência dos Poderes brasileiros" não estão em negociação. "O Brasil é um país de negociação e estamos sempre prontos para negociar", afirmou.