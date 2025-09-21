Manifestantes enfrentam a polícia durante protesto contra o governo em Lima

Centenas de manifestantes enfrentaram a polícia no sábado (20) em Lima, após um protesto contra o governo e o Parlamento.

Pelo menos três policiais ficaram feridos, informou a força de segurança.

Imagens de pessoas com ferimentos provocados por balas de borracha foram divulgadas nas redes sociais.

O protesto foi convocado como parte do crescente descontentamento social no Peru contra a onda de extorsões do crime organizado, a corrupção no poder público e uma recente reforma do sistema da Previdência aprovada pelo Legislativo.

Convocado pela "Geração Z", um coletivo de jovens, o protesto resultou em confrontos intensos com a força de segurança quando manifestantes tentaram se aproximar das sedes do Executivo e do Congresso, no centro de Lima.

"O Congresso não tem nenhuma credibilidade, não tem a aprovação do povo (...) Está provocando todo o desastre neste país", afirmou Celene Amasifuen, de 19 anos.

A força de segurança usou gás lacrimogêneo para dispersar os manifestantes, que atiraram pedras contra os policiais.

Na reta final de seu mandato, que terminará em 28 de julho de 2026, a presidente Dina Boluarte bate recorde de impopularidade, em particular devido ao aumento dos atos de extorsão e dos assassinatos executados pelo crime organizado.

Ao lado do governo, o Congresso, de maioria conservadora, também registra baixo nível de popularidade por ser considerado uma instituição corrupta, segundo várias pesquisas.

Nesta semana, o Legislativo aprovou uma lei que obriga os jovens com mais de 18 anos a aderir a um fundo privado de pensão, apesar das condições trabalhistas difíceis enfrentadas pela faixa etária.