Manifestação de moradores de Machu Picchu interrompe serviço de trem

O serviço ferroviário para a cidadela inca de Machu Picchu, principal atração turística do Peru, teve que ser suspenso nesta segunda-feira (15) devido a um protesto de moradores, anunciou a empresa operadora.

O bloqueio da via férrea faz parte do protesto de moradores que exigem que uma nova empresa se encarregue do transporte por ônibus da estação de trem até o sítio arqueológico, após o fim de uma concessão de 30 anos.

"Diante dessa situação, foi comunicada a suspensão das operações ferroviárias de maneira temporária", informou a empresa PeruRail em comunicado.

O principal acesso à Machu Picchu é por trem a partir de Cusco, a uma distância de 110 km.

Os moradores colocaram pedras e troncos em vários trechos da via férrea, segundo disse uma fonte da polícia à AFP.

O protesto é organizado pela Frente de Defesa dos Interesses de Machu Picchu, que no domingo anunciou em comunicado uma greve por tempo indeterminado até que a nova empresa de transporte terrestre comece a operar.

"Há um impacto total nos turistas com os protestos, estão prejudicando o prestígio do país e o nome do Peru", disse à AFP Carlos Milla, ex-presidente da Câmara de Turismo de Cusco.

Por enquanto, as autoridades não informaram o número de turistas retidos, nem plano de evacuação.