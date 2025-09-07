Manifestação de apoio aos palestinos reúne multidão em Bruxelas

Dezenas de milhares de pessoas -- entre 70.000, segundo a polícia, e 120.000, segundo os organizadores -- desfilaram neste domingo (7) na capital da Bélgica para manifestar solidariedade aos palestinos.

Vestidos de vermelho e exibindo cartazes da mesma cor, os participantes exigiam medidas contra Israel para proteger os civis palestinos.

"Uns sonharam com a queda do muro de Berlim. Eu sonho com um Estado palestino para os Palestinos", disse à AFP Ismet Gumusboga, de 60 anos.

"Bruxelas, particularmente para a Europa, é um ponto nevrálgico da política internacional. É muito importante que todos os estudantes e pessoas de qualquer idade se manifestem nesta cidade", ressaltou Samuele Toppi, estudante de 27 anos.

O ministro das Relações Exteriores da Bélgica, Maxime Prévot, declarou na sexta-feira, em entrevista à AFP, que a União Europeia não "assumiu suas responsabilidades" perante a guerra em Gaza, e que sua credibilidade em política externa "está desmoronando".

O chanceler se referia às divisões entre os 27 Estados-membros, incapazes de acordar há meses, de maneira unânime, sancionar Israel pela devastadora guerra de quase dois anos no território palestino de Gaza, em resposta ao ataque de 7 de outubro de 2023 cometido pelo Hamas em território israelense.

No fim de agosto, a ONU decretou o estado de fome em Gaza.

Diante disso, a Bélgica decidiu há pouco por uma série de medidas unilaterais de sanções contra Israel.