Mais de mil pessoas morrem em deslizamento de terra no Sudão

Moradores buscam por ajuda em meio à lama e montanhas. - / SUDAN LIBERATION MOVEMENT/ARMY

Mais de mil pessoas morreram em um deslizamento de terra na região de Darfur, no oeste do Sudão, informou na segunda-feira (1º) um grupo rebelde que controla a área. Informações preliminares indicam que há apenas um sobrevivente na área atingida.

A tragédia aconteceu no domingo (31), após vários dias de chuvas fortes, e devastou a aldeia de Tarasin, na região de Jebel Marra, informou o Movimento de Libertação do Sudão (MLS), liderado por Abdulwahid al Nur, em um comunicado na segunda-feira.

"As informações iniciais indicam a morte de todos os moradores da aldeia, calculados em mais de mil pessoas, com apenas um sobrevivente", afirmou o grupo, que classificou o deslizamento de terra como "devastador".

O grupo fez um apelo à Organização das Nações Unidas (ONU) e outras instituições para que ajudem na operação de recuperação dos cadáveres das vítimas – em sua maioria ainda sob lama e escombros.

— Massas de lama caíram sobre a aldeia. Nossas equipes humanitárias e os moradores estão tentando recuperar os corpos, mas a magnitude do desastre é muito maior do que os recursos de que dispomos — declarou Nur à AFP.