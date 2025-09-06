Mais de 370 corpos são resgatados após deslizamentos no Sudão; mortos podem passar de mil

Mais de 370 corpos foram resgatados após os deslizamentos de terra que devastaram o remoto povoado montanhoso de Tarasin, no oeste do Sudão, onde as autoridades temem que o número de vítimas fatais passe de mil, com centenas de pessoas ainda soterradas sob a lama.

"Estas pessoas perderam tudo", disse à AFP via Zoom de Porto Sudão (leste) Francesco Lanino, diretor de operações da ONG Save the Children, após a chegada de uma equipe da organização a este povoado na região de Jebel Marra.

O desastre começou em Tarasin na tarde do último domingo, após vários dias de chuvas intensas, que saturaram o solo das montanhas e fizeram a encosta desabar, soterrando residências, gado e famílias inteiras sob uma enxurrada de lama.

Outro deslizamento na segunda-feira afetou um vale próximo e, na terça, uma terceira enxurrada surpreendeu os moradores de Tarasin, que tentavam recuperar os corpos dos falecidos no primeiro deslizamento.

Os moradores ainda temem a ocorrência de novos deslizamentos.

"Quando nossa equipe chegou ao povoado, obviamente foi difícil para eles imaginar que debaixo da lama havia um povoado inteiro e havia centenas de corpos", disse Lanino.

Segundo os últimos três boletins das autoridades locais e da organização Save the Children, há 373 mortos confirmados, muitos deles crianças, mas acredita-se que o balanço real passe de mil mortos.

Um total de 150 pessoas sobreviveram ao desastre em Tarasin e povoados vizinhos, entre eles 40 crianças, segundo a Save the Children.

"Há muita dor e lágrimas", disse Lanino. "Perderam muitos de seus familiares, muitas crianças. E, obviamente, eles não sabem (...) como resgatá-los ou tentar recuperar os corpos", acrescentou o líder humanitário.

Os sobreviventes, sem ferramentas ou maquinário disponível, tiveram que cavar na lama com as próprias mãos, na busca desesperada por seus entes queridos, disse Lanino.

"Ficaram sem lar, sem comida, sem gado, sem nada", afirmou. "Não sabem para onde ir porque todas as áreas estão, de alguma forma, afetadas pelas chuvas intensas. Realmente não sabem qual local é seguro".

Situada sobre uma extensa falha tectônica, a região de Jebel Marra é uma das áreas com maior atividade geológica do Sudão.

A Autoridade Geral de Pesquisa Geológica advertiu que os deslizamentos de terra recorrentes podem desencadear uma crise humanitária e ambiental de proporções "catastróficas".