Mais de 300 sul-coreanos são detidos em operação migratória nos EUA

Funcionários trabalhavam em uma fábrica de baterias da Hyundai e da LG Energy Solution. JUNG YEON-JE / AFP

Mais de 300 sul-coreanos estavam entre as 475 pessoas detidas nesta semana em uma operação migratória em uma fábrica de baterias da Hyundai e da LG Energy Solution no sudeste dos Estados Unidos, informou o governo da Coreia do Sul neste sábado (6).

Segundo as autoridades americanas, a operação de quinta-feira (4) na fábrica situada em Ellabell, no estado da Geórgia, foi a maior em um único local na cruzada anti-imigratória do presidente Donald Trump.

Em Seul, o ministro de Assuntos Exteriores sul-coreano, Cho Hyun, disse, em uma reunião de emergência, que dos 475 detidos, "acredita-se que mais de 300 sejam nossos cidadãos".

— Estamos profundamente preocupados e sentimos uma grande responsabilidade por este assunto — declarou, dizendo-se disposto a viajar a Washington para se reunir com as autoridades, se necessário.

Ainda não se sabe se todos os imigrantes presos estavam em situação ilegal nos EUA. Contudo, Trump disse que todos os presos estavam trabalhando ilegalmente no país, em violação ao tipo de vistos que tinham.

— Diria que eram estrangeiros ilegais e que o ICE (sigla, em inglês, para o Serviço de Imigração e Controle de Aduanas) só estava fazendo seu trabalho — disse.

Durante uma coletiva de imprensa na sexta-feira (5), Steven Schrank, agente especial do Departamento de Segurança Nacional (DHS) em Atlanta, assinalou que a operação foi consequência de uma "investigação penal sobre denúncias de práticas de trabalho ilegais e graves delitos federais".

Leia Mais Trump modifica escopo de tarifas recíprocas e estabelece isenções a parceiros comerciais

Tensões migratórias e comerciais

A operação de quinta-feira ocorreu em uma fábrica de baterias para veículos elétricos.

A LG Energy Solution informou que, do total de detidos, 47 (46 sul-coreanos e um indonésio) eram funcionários diretos da empresa, enquanto cerca de 250 eram terceirizados.

A Hyundai informou, na sexta-feira, não ter conhecimento de que algum dos detidos fosse "empregado diretamente" na empresa.

Segundo o governo Trump, alguns dos detidos tinham atravessado ilegalmente a fronteira dos Estados Unidos e outros haviam chegado com vistos que os proibiam de trabalhar ou tinham excedido a duração de seus vistos de trabalho.

— Esta operação destaca nosso compromisso em proteger empregos para os georgianos e os americanos, assegurar uma concorrência justa para as empresas que cumprem a lei, salvaguardar a integridade da nossa economia e proteger os trabalhadores da exploração — ressaltou o agente especial Steven Schrank.

A Coreia do Sul, a quarta maior economia da Ásia, é uma fabricante estratégica de automóveis e produtora de eletrônicos, com várias fábricas nos Estados Unidos.

Em julho, Seul se comprometeu a investir US$ 350 bilhões (R$ 1,96 trilhão, em cotação da época) em território americano após as ameaças tarifárias de Trump, que busca ressuscitar o setor manufatureiro dos Estados Unidos.

O republicano iniciou seu segundo mandato em janeiro com a promessa de implementar o maior programa de expulsão de imigrantes da história do país.