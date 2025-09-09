Mais de 20 pessoas morrem após bombardeio russo no leste da Ucrânia

Ataque também foi registrado na segunda-feira (8), em Kiev. GENYA SAVILOV / AFP

Mais de 20 pessoas morreram em um ataque russo contra uma localidade da região de Donetsk, no leste da Ucrânia, informou nesta terça-feira (9) o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

"Um ataque russo selvagem com uma bomba aérea sobre a localidade de Yarova, na região de Donetsk, matou mais de 20 civis", denunciou Zelensky em uma publicação nas redes sociais.

O bombardeio aconteceu quando os moradores estavam recebendo suas aposentadorias, acrescentou o chefe de Estado, que pediu à comunidade internacional que adote "medidas fortes" contra a Rússia.

Em sua publicação, Zelensky anexou um vídeo que mostra corpos espalhados pelo chão perto de um veículo do serviço de correios muito danificado, que é utilizado para o pagamento das pensões nas áreas rurais.

O governador regional, Vadim Filashkin, informou "pelo menos 21 mortos" e a mesma quantidade de feridos.

— Não foi uma ação militar, e sim puro terrorismo — criticou Filashkin.

Ele afirmou ainda que os serviços de emergência, os médicos, a polícia e as autoridades locais estão trabalhando no local

Yarova fica a menos de 10 quilômetros da frente de batalha com a Rússia. Quase 1,8 mil pessoas moravam na localidade antes da invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022.