Maduro se diz pronto para "luta armada" se Venezuela for invadida pelos EUA

Maduro falou com jornalistas internacionais nesta segunda-feira, em Caracas. JUAN BARRETO / AFP

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, assegurou, nesta segunda-feira (1º), que está preparado para a "luta armada" caso seu país seja invadido pelos Estados Unidos, após a mobilização militar anunciada pelo governo de Donald Trump nas águas do Caribe. A situação é considerada pela Venezuela como uma "ameaça".

— Nós estamos em um período especial de preparação máxima. E em qualquer circunstância, vamos garantir o funcionamento do país — disse Maduro a jornalistas.

— Se a Venezuela for agredida, passaria imediatamente ao período de luta armada em defesa do território nacional e da história e do povo da Venezuela — acrescentou.

Oito navios dos EUA com 1.200 mísseis "apontam para a Venezuela"

Maduro está formando uma milícia para lutar pelo país em caso de confronto direto com os Estados Unidos. Pedro MATTEY / AFP

Maduro, denunciou ainda, que oito navios militares dos Estados Unidos e 1.200 apontam para seu país, ao reagir à mobilização antinarcóticos anunciada por Washington nas águas do Caribe.

— A Venezuela está enfrentando a maior ameaça já vista em nosso continente nos últimos 100 anos — disse o presidente venezuelano durante um encontro com a imprensa internacional em Caracas, nesta segunda-feira.

Segundo o presidente venezuelano, os "oito navios militares com 1.200 mísseis e um submarino" que apontam para a Venezuela constituem "uma ameaça extravagante, injustificável, imoral e absolutamente criminosa, sangrenta".

— Eles quiseram avançar para o que chamam de pressão máxima, neste caso é militar, e diante da máxima pressão militar, nós declaramos a máxima preparação para a defesa da Venezuela — acrescentou Maduro.

Washington aumentou para US$ 50 milhões (cerca de R$ 272 milhões, na cotação atual) a recompensa por informações que levem à captura do presidente venezuelano, a quem acusa de supostos vínculos com cartéis do narcotráfico.

Depois disto, o governo do presidente americano, Donald Trump, anunciou uma mobilização militar em águas internacionais para atacar organizações dedicadas ao tráfico de entorpecentes.

— A Venezuela nunca vai ceder a chantagens nem a ameaças de nenhum tipo — afirmou Maduro.