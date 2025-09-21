Maduro rejeita acusações de tráfico de drogas e convida Trump para "preservar a paz com diálogo"

Maduro classificou acusações contra o país como "pior das fake news já lançadas". JUAN BARRETO / AFP

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, rejeitou as acusações feitas pelos Estados Unidos contra ele por tráfico de drogas e convidou seu colega americano, Donald Trump, a "preservar a paz com diálogo", em uma carta divulgada neste domingo (21) pelo governo venezuelano.

A mensagem foi "entregue" a um "intermediário sul-americano", segundo a vice-presidente Delcy Rodríguez, em 6 de setembro, quatro dias depois do primeiro ataque dos Estados Unidos contra uma embarcação que supostamente havia saído da Venezuela com drogas.

Os Estados Unidos deslocaram oito navios para o Caribe para combater o tráfico de drogas, depois de acusar Maduro de ter vínculos com o narcotráfico e oferecer US$ 50 milhões (R$ 270 milhões) por sua captura.

Ao menos três embarcações foram atacadas após o deslocamento dos navios no Caribe há um mês, deixando 14 mortos.

"Pior das fake news já lançadas"

Na carta, o mandatário venezuelano afirma que as acusações sobre "vínculos com máfias e quadrilhas do narcotráfico" são "absolutamente falsas".

"É a pior das fake news já lançadas contra nosso país para justificar uma escalada rumo a um conflito armado que causaria um dano catastrófico a todo o continente", diz Maduro no texto em que convida Trump a "preservar a paz com diálogo e entendimento em todo o hemisfério".

O presidente afirmou que a Venezuela é um território "livre de produção de drogas" e que apenas 5% da droga produzida na vizinha Colômbia tenta ser transportada pelo território venezuelano.

"Um dado muito relevante é que este ano já neutralizamos e destruímos mais de 70% desse pequeno percentual que tenta cruzar por essa extensa fronteira, de mais de 2.200 quilômetros que temos com a Colômbia", disse.

Maduro manifestou a Trump seu desejo de poder "juntos derrotar essas fake news que enchem de ruído uma relação que deve ser histórica e pacífica".