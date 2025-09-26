Maduro oferece ajuda a Trump para prisão de líderes do narcotráfico, diz agência

Governo Trump oferece recompensa de US$ 50 milhões por informações que levem à prisão de Maduro. Federico PARRA e WIN MCNAMEE / AFP

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ofereceu ajuda ao norte-americano Donald Trump para capturar líderes do cartel de drogas Tren de Aragua. De acordo com a agência Bloomberg, a proposta foi feita no início de setembro, após os Estados Unidos iniciarem ações militares contra o tráfico no Caribe.

Segundo a publicação, Maduro tem buscado retomar as negociações com a Casa Branca e poderia colaborar na procura pelos chefes do grupo. O venezuelano enviou uma carta a Trump, pedindo diálogo para diminuir a tensão entre os dois países.

O documento foi enviado no dia 6 de setembro, quatro dias depois do primeiro ataque dos EUA a uma embarcação venezuelana que, segundo Trump, transportava traficantes de drogas.

No texto, Maduro nega as alegações dos EUA de que a Venezuela desempenhe um papel importante no tráfico de drogas e destaque que apenas 5% das drogas produzidas na Colômbia são enviadas através da Venezuela.

"Presidente, espero que juntos possamos derrotar as falsidades que têm manchado nosso relacionamento, que deve ser histórico e pacífico", escreveu Maduro na carta.