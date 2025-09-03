Maduro exibe celular Huawei dado de presente por Xi Jinping: "Os gringos não podem hackear"

Comentário foi feito em coletiva na capital Caracas. JUAN BARRETO / AFP

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, exibiu em coletiva de imprensa, na segunda-feira (1º), um celular Huawei que alegou ter ganhado do presidente chinês Xi Jinping. Na fala, ele exaltou a segurança e qualidade do aparelho.

O celular é do modelo Mate X6, um telefone dobrável super fino com tela de 7,93 polegadas e resolução de 2440x2240 pixels, uma das mais altas no mercado atualmente. O aparelho conta com tecnologia 5G e memória interna de 1024 GB. Também chama atenção a capacidade de produção multimídia com câmera de 50 megapixels que permite gravas vídeos em 4K.

— É impressionante. Xi Jinping me deu, é um Huawei, o melhor telefone do mundo. E os gringos não conseguem hackeá-lo, nem seus aviões espiões, nem seus satélites — enfatizou.

Estados Unidos x Venezuela

A Huawei, empresa chinesa de tecnologia, enfrenta restrições nos Estados Unidos desde 2017, com a justificativa de proteção contra espionagem. A companhia está proibida de utilizar chips produzidos nos EUA.

A alfinetada de Maduro nos EUA ocorre em um momento de escalada na tensão entre os países. Na segunda-feira, o presidente afirmou que oito navios militares e 1,2 mil mísseis norte-americanos estavam apontados para a Venezuela.

Já na terça (2), o presidente Donald Trump anunciou que forças americanas atacaram e eliminaram uma embarcação que transportava drogas da Venezuela. Ele publicou na rede social Truth Social um vídeo do suposto momento em que o barco havia sido abatido. Mais tarde, o governo venezuelano acusou Trump de utilizar inteligência artificial (IA) na produção das imagens.