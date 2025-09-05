Maduro diz que "nenhuma das diferenças" que Venezuela tem com os EUA "pode levar a um conflito militar"

Tensão entre Trump e Maduro aumentou nos últimos dias. Federico PARRA e WIN MCNAMEE / AFP

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse nesta sexta-feira (5) que "nenhuma das diferenças" que seu governo tem com os Estados Unidos justifica um conflito militar, em meio às advertências do presidente Donald Trump de que derrubará caças venezuelanos que considere um perigo.

— Nenhuma das diferenças que temos e tivemos pode levar a um conflito militar — disse Maduro em uma transmissão por todas as emissoras de rádio e televisão do país.

— Não tem justificativa — completou.

Também nesta sexta, Trump declarou que os EUA "derrubarão" qualquer avião militar venezuelano que represente uma ameaça para suas forças destacadas no Caribe.

Nesta quinta-feira (4), caças F-16 venezuelanos sobrevoaram brevemente um navio norte-americano que realizava vigilância antidrogas no Caribe, o que provocou um alerta do Pentágono, que horas depois enviou uma dezena de caças F-35 a Porto Rico, segundo fontes próximas ao assunto.

Ataque a embarcação que transportava drogas

Na terça-feira (2), Trump disse que forças americanas atacaram e eliminaram no Caribe uma embarcação que transportava drogas da Venezuela. Conforme o republicano, 11 pessoas que estavam dentro da embarcação morreram.

— (As forças americanas) atiraram contra uma embarcação (...) que transportava drogas, muitas drogas. Então a eliminamos — disse Trump na Casa Branca.

Na ação, nenhum integrante das forças americanas ficou ferido, segundo o presidente norte-americano.

O ministro do Interior da Venezuela, Diosdado Cabello, acusou os Estados Unidos de assassinatos extrajudiciais e sumários no mar.