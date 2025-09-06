Maduro diz que diferenças com EUA não justificam um conflito militar

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse que "nenhuma das diferenças" que seu governo tem com os Estados Unidos justifica um conflito militar, em meio às advertências do presidente Donald Trump de que derrubará caças venezuelanos que considere um perigo.

Os Estados Unidos decidiram enviar 10 caças F-35 para Porto Rico nesse contexto de tensão com a Venezuela, que sobrevoou um navio americano na região.

"Nenhuma das diferenças que temos e tivemos pode levar a um conflito militar", disse Maduro um ato com militares. "Não tem justificativa."

Washington acusa Maduro de liderar uma rede de narcotráfico e elevou recentemente para 50 milhões de dólares (R$ 270 milhões, na cotação atual) a recompensa por sua captura.

"Esses relatórios de inteligência que lhe passam não são verdade. Venezuela hoje por hoje é um país livre de produção de folhas de coca, de cocaína e é um país que combate o narcotráfico", assinalou Maduro.

"Venezuela sempre esteve disposta de conversar, de dialogar, mas exigimos respeito", acrescentou Maduro.