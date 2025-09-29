Macron: Hamas não tem escolha a não ser soltar imediatamente reféns e seguir plano de Trump

O presidente da França, Emmanuel Macron, celebrou o plano para encerrar a guerra em Gaza apresentado nesta segunda-feira, 29, pela Casa Branca, e colocou o seu país a disposição para "contribuir" com o projeto.

"Eu espero que Israel se comprometa totalmente com a proposta. O Hamas não tem escolha a não ser soltar imediatamente os reféns e seguir o plano", disse o líder francês em uma publicação na rede social X.