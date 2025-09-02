Macron: decisão dos EUA de não conceder vistos a oficiais palestinos é "inaceitável"

O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou nesta terça-feira que a decisão dos EUA de não conceder vistos a oficiais palestinos é "inaceitável" e pediu que essa medida seja revertida para que a representação palestina seja assegurada na Conferência das Nações Unidas.

"Nosso objetivo é claro: reunir o maior apoio internacional possível para a Solução de Dois Estados - a única maneira de atender às legítimas aspirações de israelenses e palestinos", escreveu Macron na rede X.

Segundo ele, isso exigirá a implementação de um cessar-fogo permanente, a libertação de todos os reféns, a entrega em larga escala de ajuda humanitária ao povo de Gaza e o desdobramento de uma missão de estabilização no enclave.

"Também estamos trabalhando para garantir que, no dia seguinte, o Hamas seja desarmado e excluído de qualquer governança de Gaza, que a Autoridade Palestina seja reformada e fortalecida, e que a Faixa de Gaza seja totalmente reconstruída", acrescentou.