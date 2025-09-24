Macron alerta presidente do Irã sobre prazo para evitar sanções nucleares

O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou ao seu contraparte iraniano, Masud Pezeshkian, nesta quarta-feira (24), que ainda é "possível" firmar um acordo sobre o programa nuclear de seu país para evitar o restabelecimento das sanções internacionais contra o Irã, mas que "restam apenas algumas horas".

"Cabe ao Irã responder às condições legítimas que planejamos", declarou Macron no X após esta reunião com Pezeshkian na ONU, em Nova York.

O presidente francês listou "exigências" em que os europeus não podem "ceder": "acesso total dos inspetores da AIEA ao Irã", "transparência sobre as reservas de material enriquecido" e a "retomada imediata das negociações".

"Nossa posição é clara: o Irã nunca deve obter a arma nuclear", insistiu Macron, lembrando que "diante do não cumprimento" por parte das autoridades iranianas "de suas obrigações no quesito nuclear", França, Alemanha e Reino Unido ativaram um procedimento no Conselho de Segurança da ONU "que permite reimpor sanções".

Atualmente, tais nações estabelecem conversações de última hora à margem da Assembleia Geral da ONU para tentar chegar a um acordo sobre o controle do programa nuclear iraniano e evitar o restabelecimento das sanções da ONU até a meia-noite de sábado.

O presidente francês declarou na manhã desta quarta-feira, em uma entrevista ao canal France 24 e à Radio France Internationale, que era necessário um "último gesto" do Irã para evitar o restabelecimento destas sanções.

Na ONU, Pezeshkian assegurou que seu país não deseja se munir de armas nucleares, rejeitando as acusações das potências ocidentais.